Sosyal dayanışma projelerinin öncüsü olan Bursalı müzisyenlerden büyük proje geldi.BURSA (İGFA) - Sokak hayvanlarının yaşama barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasından ekosisteme katkı sağlayan projelere, yaşlı bakım evlerine verdikleri destekten SMA’lı bebeklerin sağlık giderlerine kadar maddi ve manevi birçok kaleme varını yoğunu ortaya koyan gençler yine Bursalıların göğsünü kabarttı. Notalara verdiği ilhamla can veren genç Bursalı sanatçılar, bir yandan da dizi senaryolarına ve kitap yazarak hikayelerin hayata geçmesini sağlıyor.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Faruk Değirmenci ve Kerem Alagöz, müzikseverleri heyecanlandırmaya hazırlanıyor. İkilinin seslendirdiği yeni düet şarkısı “Fark Ettin Mi?”, 13 Ekim tarihinde Lemon Digital etiketiyle müzik platformlarında yerini alacak.

Bu özel düetin sözleri ve müziği Faruk Değirmenci’ye ait, aranjesi ise Kerem Alagöz tarafından yapıldı. İkilinin bu işbirliği müzikseverler arasında büyük bir merakla bekleniyor.

Faruk Değirmenci, sahip olduğu özgün tarzı ve etkileyici sesiyle müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren bir sanatçı olarak biliniyor. Kerem Alagöz ise başarılı aranjör, şarkıcı kimliğiyle ve müziğe getirdiği özgün dokunuşlarla bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor.

“Fark Ettin Mi?” isimli düet, müziğin evrensel dilini kullanarak dinleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Bu özel şarkı, 13 Ekim tarihinde müzik platformlarında yerini alacak ve dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Müzikseverlerin heyecanla beklediği bu düet şarkısı, Faruk Değirmenci ve Kerem Alagöz’ün sanatsal yeteneklerini bir araya getirerek müziğin büyüleyici dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. “Fark Ettin Mi?”nin 13 Ekim’de yayınlanacak olması, müzikseverler için önemli bir tarih olarak kalırken, sanatçıların bu özel işbirliğiyle ne gibi sürprizler sunacakları da merak konusu.

Müzikseverler, 13 Ekim tarihini işaretleyerek Faruk Değirmenci ve Kerem Alagöz’ün yeni düet şarkısı “Fark Ettin Mi?”yi dört gözle bekleyebilirler. Başarılı işlere imza atarak genç müzisyenlerin önünü açan Lemon Digital mayıs 2020 yılında, Emir Erdoğan ve Nuri Berk Ünal tarafından Londra merkezli kuruldu. Dijital platformlarda müzik ve video gibi medya eserlerinin dağıtımı ve hak yönetimi hizmeti veriyor. Lemon Digital ücretsiz hizmetleriyle yerel sanatçıları vatandaşla buluşturarak müzik piyasasında bir ilke de imza atmış oldu.

Lemon Digital ağırlıklı olarak Türkiye’de hizmet veren firma sosyal dayanışma projelerinde bünyesindeki sanatçılarla birlikte katkı sağlamaktadır. Faruk Değirmenci ve Kerem Alagöz şarkının gelirini yine sosyal projelere kaynak olarak kullanacağını belirtti.