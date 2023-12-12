Süper Lig'de dün oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. Koca, "Halil Umut Meler ve ailesinden özür diliyorum" dedi.

MKE Ankaragücü kulübü dün yaşanan saldırı nedeniyle spor camiasından özür dilemişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Saldırının ardından altı kişi gözaltına alınırken Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.