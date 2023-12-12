Bu yemek de diğer klasikler gibi farklı hikayelere sahip. Yemeğin hikayeleri konusunda herkes anlaşamasa da lezzeti konusunda anlaşmak son derce kolay.

Yemek aynı zamanda patlıcan ile yapılan bir diğer Türk lezzeti karnıyarık kadar doyurucu. Yemek közlenmiş patlıcanın başta domates olmak üzere farklı sebzeler ile kombinasyonunu çok iyi yansıtıyor.

Bu yönü ile hafif bir yemek olan imam bayıldı hem öğlen hem de akşam saatlerinde tüketilebilecek hafif bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yemek güzel bir ara sıcak olarak da servis edilebilir.

Kullanılacak Malzemeler

3 Patlıcan (Servis Sayısına Göre Değişebilir)

3 Soğan

Sarımsak

3 Domates

Yarım Tatlı Kaşığı Şeker

Yarım Çay Bardağı Zeytinyağı

3 Tatlı Kaşığı Maydanoz

Tuz

Nasıl Yapılır?

Bu lezzetli yemek için öncelikle patlıcanlar közlenir. Bu közleme işlemi mümkünse ocak ateşinde yapılır. Buna alternatif olarak fırın da kullanılabilir.

Sonraki aşamada bir tencereyi ocağın üzerine koyun ve içine tuz, şeker, doğranmış soğan, domates ve ince kıyılmış sarımsakları ekleyin.

Ocağın altını orta seviyede açın ve pişme durumuna göre ateşi ayarlayın.

Bu noktada malzemeleri ekledikten hemen sonra zeytinyağı da ekleyerek ardından karıştırın.

Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve bu ateşte pişmesi için bırakın.

Bu noktadan sonra sebzelerin yumuşamasının beklenmesi gerekir. Sebzeler yumuşamaya başladıktan sonra maydanozlar da ince kıyılmış halde olacak şekilde eklenir.

Bu işlemden sonra tencerenin kapağını kapatmadan önce birkaç dakika boyunca karıştırarak pişirmeye devam edin.

Bu sırada közlenmiş patatesleri de servis tabağına koyun.

Patlıcanların kabuklarından kurtulduktan sonra bir bıçak yardımıyla ortasını açın. Bu işlemde bıçak ile ince bir kesik açıp ardından kaşık ile bu kesiği genişletmek daha mantıklıdır.

Daha sonra harcı bu yarığa doldurun.

Üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirdikten sonra yemeğiniz servise hazır. Afiyetle ve sıcak olarak tüketin.