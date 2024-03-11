Fatih Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı M. Ergün Turan, proje tanıtım ve lansman toplantısında konuştu. Toplantıda; Fatih’te kentsel dönüşüm, yeşil alan, otopark sorunu ve kültürel miras gibi konular konuşuldu. Turan, “400 proje ile Fatih’i daha yaşanabilir hale getirmek için adımlar attık” dedi.

Fatih Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı M. Ergün Turan’ın proje tanıtım ve lansman programı Fatih’te bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, siyasi parti yöneticileri, il ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Fatih Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Turan, 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen 400 projenin anlatıldığı sunumda kentsel dönüşüm, otopark sorunu ve kültürel miras gibi konuları anlattı.

Sürdürülebilir bir şehircilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Fatih Belediye Başkanı Turan, “Biz Fatih’te kimliksiz görünüme, niteliksiz yapılaşmaya müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Fatih’te olanı, Fatih’e ait olanı mutlaka koruyacağız, Fatih’i, Fatihliler için avantajlı bir şehir haline getireceğiz. İlçemizi, kendi sakinleri için, ailelerimiz için öncelikli ve avantajlı bir hâle getireceğiz. Çünkü bu şehir bize emanet. Bu emaneti gözümüz gibi sakınacağız. Suriçi’nde, günümüzün ihtiyaçlarına çözüm üreten, aynı zamanda geleceği de düşünen, sürdürülebilir bir şehircilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Hepimiz, şiir mısralarında, şarkı nağmelerinde yüceltilen, tablolarda zevkle resmedilen “bir zamanların İstanbul”unu hasretle yad ediyoruz. Hepimiz, üzerinde medeniyetlerin yeşerdiği bu güzel şehirde, hayatı yavaş, tadına vara vara, güven ve sükûnet içinde yaşamayı çok istiyoruz. Bu beş yılda, bunun adımlarını attık, devamını getirmeye kararlıyız: İnsanı yaşatan, çevreye ve canlı yaşamına saygılı, bütün yönleriyle mamur, ihya olmuş İstanbul’u Suriçi’ne mutlaka getireceğiz” dedi.

“Türkiye Yüzyılı’nın Fatih’ini inşa ediyoruz”

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla ilerlemeyi hedeflediklerini söyleyen Turan, “Biz, Fatih’i bir köprü kabul ediyoruz. Geçmişle geleceği birbirine bağlayan, Doğuyla Batıyı, klasikle çağdaşı, hayalle gerçeği, gayretle başarıyı, umutla mutluluğu buluşturan yarınlara açılan bir köprü yarınlara uzanan bütün yollar bizden, bu köprüden geçiyor. Bu köprünün her taşını aşkla döşüyoruz, Türkiye Yüzyılı’nın Fatih’ini inşa ediyoruz. Tüm bu felsefe ile oluşturulan, önümüzdeki 5 yılı kapsayan 2024-2029 vizyonumuz ile Fatih’in; afetlere ve iklime karşı fiziksel, sosyal ve ekonomik dayanıklılığını sağlamayı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla ilerlemeyi, konforlu bir ulaşım altyapısı ile erişilebilirliği artırmayı, gelişen dünya şartlarına entegre olarak her alanda yeniliği ve inovasyonu desteklemeyi, yerel ekonomiyi büyütüp geliştirmeyi, kent içi güvenliği artırarak halkın huzur ve güvenliğini sağlamayı, kültürel mirası koruyup değerleriyle geliştirmeyi, herkes için kapsayıcılığı ve eşitliği güçlendirmeyi, ve son olarak kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların ve dezavantajlı herkesin kazanacağı bir Fatih’i birlikte oluşturmayı amaçlar” ifadelerini kullandı.

“400 proje ile Fatih’i daha yaşanabilir hale getirmek için adımlar attık”

Fatih’i daha yaşanabilir hale getirmek için adımlar attıklarını söyleyen Turan, “Geçmiş dönemde gerçekleştirdiğimiz 400 projenin başarısıyla, Fatih’i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için önemli adımlar attık. Çizdiğimiz vizyon ile; kişi başına düşen yeşil alan ve donatı alanlarının olması gereken noktaya gelmesini amaçlıyoruz. Bu çalışmalar; şehirdeki bütün paydaşların katılacağı ortak bir yönetişim anlayışıyla icra edilecektir. Bu sunum; vaatler belgesinden ziyade; şehrin gelecekteki değişimini ve gelişimini ortaya çıkaracak bir vizyon belgesinin 5 yıllık kısmını içermektedir. Tüm bu koyduğumuz ilkeler ve stratejiler; üst ölçekte, bu önemli bir vizyonun parçalarını oluşturmaktadır” diye konuştu.

“Murat Kurum Başkanımız ile İstanbul’un en uzun yeşil koridorunu hayata geçirmek istiyoruz”

Marmara’dan Haliç’e kadar, İstanbul’un en uzun yeşil koridorunu hayata geçirmek istediklerini söyleyen Turan, “Gelecekteki dönem Murat Kurum Başkanımız ile; toplam yeşil alan miktarımızı 2019’a göre yüzde 106 artırarak, 1 milyon 801 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında park alanları olarak belirlenmiş ancak henüz projelendirilmemiş 197 bin metrekarelik alanları kamulaştırarak, üzerlerinde bulunan 429 adet yapının kaldırılmasını sağlayacağız. 2019 yılından bugüne kamulaştırma süreci yürüterek; 2 bin kişi ile uzlaşarak kazandırdığımız; Topkapı’dan Yedikule’ye kadar büyük bir kısmını tamamladığımız Kara Surları Millet Bahçesi Projesinin devamı olarak; önümüzdeki dönem; Topkapı’dan Ayvansaray’a kadar olan hattı, halkımızın kullanımına açarak; Marmara’dan Haliç’e kadar, İstanbul’un en uzun yeşil koridorunu hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü taşınacak”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün taşınmasıyla şehri daha yaşanabilir kılmak adına önemli bir adım atacaklarını söyleyen Turan, “Vatan Bulvarı üzerinde konumlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün taşınmasıyla şehri daha yaşanabilir kılmak adına önemli bir adım gündemimizde. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hali hazırda yaklaşık 4 hektarlık bir alanı kaplamaktadır ve taşınmasıyla şehri daha yaşanabilir kılmak adına önemli bir adım atılmış olacaktır. Emniyet Müdürlüğü’nden boşalacak alan, çevresiyle birlikte yeniden ele alınacak; konut ve yaşam alanı olarak planlanmaktadır. Bu proje, şehrimizin dönüşümü ve gelişimi adına önemli bir adımı temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

“İBB tarafından herhangi bir proje hazırlanmamış olan 80 yapı adası bulunuyor”

İBB tarafından 2019 yılından bu yana herhangi bir proje hazırlanmamış olan 80 yapı adasının olduğunu belirten Turan, “2006 yılında Yenileme Alanı ilan edilen toplam 95 hektarlık alan 198 yapı adasından oluşmakta, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında 13 ha büyüklüğündeki alan (39 ada) Belediyemiz, 82 ha büyüklüğündeki alan (159 ada) ise Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Bizim sorumluluğumuzda olan 39 adadan 25’inin proje süreçleri tamamlanmış, 14’ünün ise onay süreci İBB de devam etmektedir. İBB sorumluluğunda kalan 159 adanın 63’ünün onay süreci tamamlanmış, 55 adedinin ise onay süreci devam etmektedir. Ancak, 2019 yılından bu yana herhangi bir proje hazırlanmamış olan 80 yapı adasının olduğunu belirtmek isterim. Bu adalara çalışılmadığı gibi; Büyükşehir Belediyesince plan yapımına yönelik bir zorunluluk bulunmadığı halde Süleymaniye Yenileme Alanının tamamında nazım imar planı hazırlıklarına başlandı ve bu süre içerisinde onay bekleyen yenileme avan projelerine ait onay süreçleri durduruldu. Bu bağlamda, ilçemiz sorumluluğundaki 39 adaya ilişkin proje onay süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, Murat Kurum Başkanımızla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlar ile ilgili proje süreçlerinin eşzamanlı olarak yürütülmesi planlanmaktadır. İBB ve Fatih Belediyesi işbirliğinde Süleymaniye Kentsel Dönüşüm Projesi ile Fatih yine kazanacak, geçmişiyle geleceği buluşturacak ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelecektir” diye konuştu.

“Otopark sorununa çözüm sağlayacağız”

Otopark sorununun çözmek için Yol Üstü Otopark Yönetim Sistemini oluşturacaklarını söyleyen Turan, “Otopark sorununu çözmek amacıyla hayata geçireceğimiz bir diğer önemli proje Yol Üstü Otopark Yönetim Sistemi olacak. Fatih’te, toplam otopark kapasitesinin yüzde 70’ini yol üstü parklanma alanları oluşturuyor ve bu alanlar özellikle dışarıdan gelen ziyaretçiler tarafından kullanılıyor, bu sebeple, yol üstü otopark alanlarını önceliklendirerek projelendirme çalışması yaptık. 2023 yılı Aralık ayında yaptığımız “Otopark Araştırma Çalışması” na göre; Yol kenarında otopark bulmak için harcanan ortalama sürenin 30 dakika olduğu, araç park edilen nokta ile ev arasında yürüme mesafesinin ortalama 11 dakika olduğu, Yolüstü Otopark projesini destekleyenlerin yüzde 65 oranında olduğu tespit edildi, 2018 yılında sadece Akşemsettin-İskederpaşa bölgesinde yol üstüne park etmiş araç sahipleriyle birebir yapılan görüşmeye göre, yol üstündeki parklanmaların sadece yüzde 18.5’i konut sakinlerine ait. Yüzde 41.2 müşteri veya misafir, yüzde 24.4’ü ise işyeri sahibi veya çalışanı. Tüm bu araştırmalar doğrultusunda; İlk etapta, yol üstü parklanma için en zor bölgelerden biri olan Akşemsettin-İskenderpaşa bölgesini seçtik.İkinci etapta ise Seyyid Ömer, Şehremini, Ali Kuşçu ve Molla Gürani mahallelerinde de benzer projeleri hayata geçireceğiz. Bu projelerle, yol üstü park alanları mahallede yaşayanların hizmetinde olacak ve iskan dışı kullanımı kısıtlayarak otopark sorununa çözüm sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki dönem; tarihi hanları canlandıracağız”

Turizmin ekonomik faydalarını herkes için erişilebilir hale getirmeliyiz diyen Turan, “İstanbul’un fethiyle beraber Suriçi’nde inşa edilen cami ve mescitler şehrin Müslüman-Türk kimliği kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu yapıların bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Fatih Belediyesi olarak, günümüze ulaşamayan 26 cami ve mescitin ihyasına yönelik envanter, proje ve rekonstrüksiyon çalışmaları yürütüyoruz, bu kapsamdaki çalışmalarımıza, önümüzdeki dönem de devam edeceğiz. Fatih; tarihi ve kültürel mirasıyla sadece İstanbul’un değil, aynı zamanda ülkemizin de gözde turizm destinasyonlarından biridir. Bu değerli mirasın sürdürülebilir bir şekilde korunması ve turizm ekonomisinin Fatih halkına adil bir şekilde yansıtılması, ilçenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak iş birliği içinde hareket ederek, turizmin ekonomik faydalarını herkes için erişilebilir hale getirmeliyiz. Bu anlamda önümüzdeki dönem; tarihi hanları canlandıracağız. Eminönü’ndeki hanlar bölgesinin ekonomik ve mekânsal dönüşümü, hedefimizin merkezinde yer alıyor. Bu kapsamda, 1. etapta Büyük Valide Han, Büyük Yeni Han ve Balkapanı Han’ı yeniden hayata döndüreceğiz. 2. etapta ise Yol Geçen Han, Bodrum Han, Çukur Han, Cebeci Han ve Astarcı Han’ı da kapsayan geniş bir dönüşüm sürecini başlatacağız. Projemizin temel amacı, hanlarımıza tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden işlev kazandırmaktır. Kapalıçarşı modeli ile tarihi hanları dönüştüreceğiz, kuruldan onaylatılan Yönetim Planı ile hak sahipleri ve kamunun; tarihi yapı üzerinde söz sahibi olmasını sağladık ve mülk sahipleri arasında uzlaşmayı sağlayarak tarihi yapıların dönüşümünü gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı olan mevcut Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve belediye meclis üyesi adayları sahneye çağrılarak tanıtıldı. Programın sonunda Turan, protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.