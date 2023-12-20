Karşı yakayı “karşı” yaka’dan görebildiğiniz Fatih Korusu, eski namı ile Otağtepe olarak’ta bilinir. İstanbul’un iki yakasını birden izleyebileceğiniz bu güzel yerde ücretsiz bir şekilde Fatih Sultan Mehmet köprüsünü ve onun etrafındaki muazzam boğaz manzarasını izleyebiliyorsunuz. 12.000 metrekare’den fazla yürüyüş yapabileceğiniz büyüklükte alana sahiptir.Bu alan içinde binlerce çiçek ve bitki türü bulunmaktadır. Avrupa yakasına nazaran daha fazla bahar bahçe olan yaka’da doğanın içinde doğa’da olacaksınız. Üstelik istediğiniz saatte bu koru’da dolaşabilirsiniz.

Ne zaman Kurulduğu ve Tarihçesi

İstanbul belediyesi tarafından bu metropol şehrin yeşillik alanların azalmasına adeta tepki olarak özenle yapılan Otağtepe korusu 12 yıl önce kullanıma açılmıştır. Zamanla Koç holding’in fazlasıyla yüklü miktarda katkıları ile daha’da güzel bir hal alan Fatih Korusu, mest edici manzarası ile daha çok ziyaretçi çekmeye başladı.En son 2016 yıllarından itibaren insanlar arasında ünü yayılan koru, her gün binlerce kişiye ücretsiz hizmet veriyor.

Fatih Korusu Nerede ?

Beykoz – Kavacık’tadır.Karşı yaka’da oturanlar için Eminönü iskelesinden önce Üsküdar’a vapurla giderek ulaşım kolaylaştırılabilir. Avrupa yakasından biraz uzak kalsa’da maksimum 2 saatlik bir yolculuk sonunda bu doğal koruyu ziyaret edip geldiğiniz yakayı yüksek tepelerin ardından görebileceksiniz. Üsküdar’da vapurla gidip indiğinizde Beykoz – Üsküdar hattına binip yarım saatlik yolu kat ettiğinizde Fatih Korusuna yürüyüş mesafesi kadar yaklaşmış oluyorsunuz. Bence karşı yaka’da otursanız bile İstanbul’un iki yakasını ve köprülerini yukarıdan gören manzarası için değer.

Nasıl Gidilir ?

Buraya gitmenin ceremesi büyük. Fatih bir diğer adı ile Otağtepe korusu’da bulunduğu şehrin azizliğine uğramıştır. İstanbul’da zaten en yakınınızdaki yere gitmek bile trafik ve insanların yoğunluğu sayesinde zorlaşmıştır. Vapurla Üsküdar’da indiyseniz 15 numaralı hatla, Kadıköy’de indiyseniz 15F numaralı hatla gidip Beykoz durağında inin.

Fatih (Otağtepe) Korusu Saat Kaça Kadar Açık ?

Sabah saat 10’da başlayan bu serüven, akşam 17:30 sularında sona eriyor. Bu yüzden uzak yerlerde oturanlar için önerim erkenden yola çıkmaları’dır. Çünkü zaten yol uzun sürdüğü için bu manzaraya öyle birkaç saatte doyamayacağınız kesin.Uzun bir vakit geçirip doya doya İstanbul’un heybetini Fatih Korusu yüksekliğinden seyretmek lazım.

Ücretli mi ?

Fatih (Otağtepe) korusu ücretsizdir. Halka hizmet etmek için Koç holding kuruluşu tarafından finanse edilmektedir.

Fatih (Otağtepe) Korusunda Kahvaltı ve Yemek Yerleri Yok

Yukarıda İstanbul’umuzun bir diğer güzel korularından birisinden bahsettik. Bakmak isteyeceğinizi düşündüğümüz için Fatih Korusu’na 45 dakikalık mesafede olduğunu söylemek isteriz.

Manzarası her ne kadar güzel olsa’da bazı bilinmeyen sebeplerden dolayı restoran ve kahvaltı yerleri bulunmamakta. Fakat 30 milyon insanın bulunduğu iki yakanın birleştiği bu şehri tepeden izlerken evinizden yada giriş yapmadan önce yemek getirmenize izin veriyorlar. Çok fazla abartmamanız şartıyla bu koru’da getirdiğiniz atıştırmalıklar eşliğinde boğazın ve İstanbul’un havasını içinize çeke çeke oturabilirsiniz.