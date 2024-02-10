Ünlü gazeteci Fatih Portakal, emekli bayram ikramiyelerindeki olası artış rakamlarını izleyicilere duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sevindirici haberiyle birlikte milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerindeki artışı merakla bekliyor.

Işıkhan'ın açıklamasının ardından masada öne çıkan 2 formülü paylaşan Portakal, "2 bin TL bayram ikramiyesini yüzde 49,25 oranında artırarak, aşağı yukarı 3 bin TL yapabilirler" dedi. Diğer bir seçenek olarak ise 29 Ekim'de emeklilere verilen 5 bin TL'nin aynısını verme önerisi olduğunu belirten Portakal, toplamda emekliye iki bayramda 10 bin TL verilebileceğini ifade etti.

Portakal, devletin kasasında para olduğunu vurgulayarak, "Ancak 1 Nisan'dan itibaren bu artışın acısını çıkaracaklar. Bu sözleri ben değil, Merkez Bankası başkanı söylüyor" şeklinde konuştu.

Emekli maaşlarının en düşük seviyede olması ve 10 bin TL'nin altında kalması, toplumda tepkilere neden olmuştu.