Eski Galatasaray başkanı olan Ünal Aysal ‘Fatih Terim Fonu’ adı ile yapılan dolandırıcılık davasında adı duyuldu. Konu ile ilgili detaylar haberimizin devamında...

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan birçok iş insanı ve futbolcuyu dolandırmak suçundan tutuklanmıştı. Bu davada eski Galatasaray başkanı Ünal Aysal’ın sahip olduğu şirketin adı da geçti.

Volkan Bahçekapı’ya 1 milyon 400 bin dolar değerinde dekont verildi mi? E-posta da düzenleme yapıldı mı?

7 Nisan ve 28 Nisan arasında Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlı, dolandırıldıklarını söyleyen kişilerin söyledikleri ve yapılan bütün işlemler hakkında inceleme yaptı. Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapı bu isimlerden biri.

Seçil Erzan’ın Bahçekapı’ya göndermiş olduğu bir e-postanın ekran görüntüsü bankaya sunuldu. Denizbank kaşesi kullanılarak 1 milyon 400 bin dolar ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Sunulan e-posta görüntüsü araştırılması sonucunda gönderen kullanıcı Denizbank uzantılı, UNIT alıcı uzantılı kullanıcı olarak görülüyor. Kon kısmına ise ‘Toplu Ödeme Akıbet Bilgisi’ yazılmıştır.