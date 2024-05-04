Fatih’te bir kadını yolda yürüdüğü esnada kafa ve yumruk atarak gasp eden şahısla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Fatih’te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız" açıklamasında bulundu.

Olay, 1 Mayıs gece 03.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi’nde meydana gelmiş Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova’nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalışmıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova’ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa atmış saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçmıştı. Haydarova’nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan’ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Fatih’te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız" ifadelerine yer verdi.