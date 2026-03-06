TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta, 28 Nisan 2024 tarihinde Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynanan futbol müsabakasında şike yapıldığı iddiasına ilişkin 52 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları da katıldı.

5 sanığa tahliye

Yapılan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Gürhan Sönmez'in tahliyesine hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zonguldakspor Futbol Kulübü Anonim Şirketi 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor 'malen sorumlu' sıfatıyla, aralarında Ankaraspor Kulübü'nün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da bulunduğu 52 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hakemlerin maç boyunca kritik kararlar vermek zorunda kalmadığı, kart gösterilmediği, penaltı, disiplin cezası ve diğer siyah-beyaz ihlallerin hiçbirinin gerçekleşmediği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, 2. Lig Beyaz Grupta 28 Nisan 2024'te Etimesgut Atatürk stadyumunda oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı anlatıldı. Maça ilişkin TFF tarafından hazırlanan rapora göre, maçın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla etkilendiğine dair açık ve güçlü bahis kanıtlarının bulunduğu, hesapları izlenen bahis şirketlerinde maçın berabere bitmesi için son derece şüpheli maç öncesi bahislerin kaydedildiği, hazırlanan gözlemci raporuna göre ise hakemlerin maç boyunca kritik kararlar vermek zorunda kalmadığı, müsabakada kart gösterilmediği, penaltı, disiplin cezası ve diğer siyah beyaz ihlallerin hiçbirinin gerçekleşmediği aktarıldı.

Maçın her 2 takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına yada kaleciye geri pas yaptıkları ve gol atma yada birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları kaydedildi

Maç görüntülerinin incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, maç sonucunun 0-0 olarak sona erdiği, maçın her iki takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, takımların birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına yada kaleciye geri pas yaptıkları, gol atma yada birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları ifade edildi. Ayrıca, maçın tek gol pozisyonu olabilecek anının ise maçın 89.dakika 40.saniyesinde gerçekleştiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankaraspor'lu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına rağmen topu tekrardan kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği kaydedildi.

Maçtan sonra ''hayırlı olsun'' mesajı attığı belirtildi

Nazilli Belediyespor kulüp başkanı Şahin Kaya'nın dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelere yer verilen iddianamede, ''Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim biran önce görüşmemiz lazım dayı' şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri görüldü. Maçtan sonra şüpheli Hasan Güney'in, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'na 'hayırlı olsun' mesajı attığı, bu mesajın ekran görüntüsünün de Nazilli cephesine gönderildiği belirlendi. Bir gün sonra ise Şahin Kaya'nın Hasan Güney'e, 'Her yerde konuşuyormuşsun, maçı bağladım aradım diye. Böyle şeyler söyleme dayı' şeklinde mesaj attığı görüldü.

Her 2 takımın da bu anlaşmadan menfaat sağladıkları ve kadroda olan ancak maçta oynamayan oyuncu grubunun da maça ilişkin anlaşmayı bildiklerinin değerlendirildiği aktarıldı

İddianamede, 28 Nisan 2024'de Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadında Ankaraspor-Nazilli Belediyespor erkek futbol takımları arasında oynanacak olan maçın öncesinde, maç sonucunu etkileyecek şekilde maçın berabere bitirilmesi için Hasan ile Şahin'in ortak irade içerisinde oldukları, şüpheliler Şahin Kaya ve Hasan Güney'in, şüpheli Abdurrahman vasıtası ile Memet Emin ile iletişime geçtikleri, Abdurrahman'ın aracılık etmek sureti ile Şahin ve Memet'in maçın öncesinde, maç sonucunu etkileyecek şekilde maçın berabere bitirilmesi konusunda anlaştıkları, maçın sonucunun berabere bitmesi neticesinde Ankaraspor takımının bir üst lige çıkması için play offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor takımının da da ligde kalmasının kesinleşeceği, böylece her 2 takımın da bu anlaşmadan menfaat sağladıkları ve kadroda olan ancak maçta oynamayan oyuncu grubunun da maça ilişkin anlaşmayı bildiklerinin değerlendirildiği, buna göre oyuncu gruplarının şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunarak üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi.

Kulüp başkanlarına 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun 'şike' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüphelilerin ise aynı suçtan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.