İstanbul Fatih’te İETT otobüsü şoförü, kendisine havalı tabanca doğrultan bir yolcuyu yumrukladı. Yolcu plastik mermi atan havalı tabancayla saldırınca, şoför bir kadının arkasına saklanarak korunmaya çalıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Fevzipaşa Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışan ikili otobüsten inerek kavga etmeye başladı. Yolcu, belinden çıkardığı havalı tabancayı otobüs şoförüne doğrulttu. Bunun üzerine otobüs şoförü yolcuya yumrukla saldırdı.

Yolcu, elindeki havalı tabancayı arka arkaya ateşledi. Plastik mermilerden kaçan otobüs şoförü, bir kadının arkasına saklanarak korunmaya çalıştı. Yolcu ise havalı tabancayı beline koyarak olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri yolcu ve otobüs şoförünü gözaltına aldı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Havalı tabancalı kavga kamerada

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolcunun otobüs şoförüne havalı tabanca doğrulttuğu ve sonrasında arbede yaşandığı görülüyor. Yolcu havalı tabancayı ateşlerken otobüs şoförü bir kadının arkasına saklanıyor. Çevredekiler korkuyla kaçışıyor.