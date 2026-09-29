Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu. Yağışın ardından Uludağ yolunun Milli Park Gişeleri'ni geçtikten sonraki 38'inci kilometresinde saat 06.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Yola kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşım geçici olarak durdu. İhbar üzerine bölgeye Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak sürücülerin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı. Bölgeye ayrıca Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. İş makineleriyle yürütülen çalışma kapsamında yola düşen toprak ve kaya parçaları temizlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından Uludağ yolu yeniden ulaşıma açılırken, bölgede ekiplerin tedbir amaçlı kontrollerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA