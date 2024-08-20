Bursa’daki yapıların büyük kısmının 40 yaşın üzerinde olduğunu söyleyen Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Bursa’da deprem riskinin yüksekliğine dikkat çekerek, “365 gün hiç ara vermeden depreme hazırlık yapmalıyız” dedi.

17 Ağustos 1999 depreminin 25. yılında Hoca Hasan Mahallesi Afet Toplanma Alanı’nda Osmangazi Kent Konseyi üyeleriyle birlikle basın açıklaması yapan Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, “En iyi senaryoda bile Bursa’da binlerce can kaybı bekleniyor. Bu nedenle depreme karşı hazırlık, ertelenemez göz ardı edilemez bir zorunluluktur” diye konuştu.

Son 25 yıldır depreme ilişkin eksikliklerin sürekli gündeme getirilmesine rağmen “Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası alabilecek önlemler konusunda” yeterli hazırlık yapılmadığına dikkat çeken Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, “Türkiye’de afet ve acil durum yönetimi ne yazık ki çok yetersiz. Deprem gerçeğini ve sonrasında yaşanacak büyük yıkımı aklımızdan çıkarmadan 365 gün depreme karşı hazırlık yapmalıyız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük depremlerinden biri olan 17 Ağustos’tan bu yana 25 yıl geçti. Ancak hazırlıklarımız hâlâ yetersiz. Depremlerden sonra meydana gelen can ve mal kayıplarının nedeni olarak sürekli depremlerin büyüklüklerine vurgu yapılması, gereken önlemlerin alınmadığı gerçeğini gizleyemiyor. Aradan geçen 25 yıllık zaman diliminde depremlere karşı yeterli hazırlığın yapılmadığı, 6 Şubat 2023 depremleriyle ortaya çıkmıştır” dedi.

Toplanma alanlarının önemi

Bir yandan depreme karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını, diğer yandan da sağlıklı yapılaşma, nitelikli denetim ve şeffaf imar planları hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, “Toplanma alanları öncelikle, afet sonrasında insanlara kendilerini güvende hissedebilecekleri bir yer olmalıdır. İnsanlar yaşadıkları büyük şoku atlatabilmeli, yakınları ile bir araya gelebilmeli ve haberleşebilmelerine imkân oluşturan hayati öneme sahip altyapıya sahip olmalıdır. Afet gerçekleştikten sonraki ilk 12-24 saatlik zaman dilimi, afete maruz kalan insanların ihtiyaç duyacağı güvenli toplanma alanlarına erişimi, sağlıklı bilgiye ulaşımı, yerel düzeydeki yetkililerin bilgilendirme yapması, muhtemel kargaşaların önüne geçilmesi bakımından en fazla öneme sahip olan zaman dilimidir. Bu nedenle, kentsel alanlarda muhtemel bir afet durumuna karşı toplanma alanlarının konumlarının stratejik olarak planlanması, varsa eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Var olan eksikliğin giderilmesi için kentlerde toplanma alanı olarak kullanılabilecek potansiyel alanların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Halkın toplanma alanlarının belirlenmesinde o alanın konumu, büyüklüğü, kapasitesi, fiziksel ve doğal özellikleri, yönetim ve plan kararları ile ilgili çeşitli nitelikleri önemli rol oynamaktadır. İmar planı kararları ile yapılan uygulamaların afet yönetim sistemi ile temelde uyumlu olması gerekmektedir. Osmangazi Belediyesi Afet İşler Müdürlüğü ile yaptığımız toplantıda Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğünün mevcut 258 toplanma alanlara ilave belirlenen ve 201 toplanma alanı ile ilgili çalışma yaptığını talepte bulunduğunu onaya gönderdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Süreç tamamlandığında toplanma sayısı 459’a çıkacağını öğrenmek bizim adımıza sevindiricidir. Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarının ivedilikle yerel yönetimler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar ve valilikler ile koordineli bir şekilde Tahliye ve Yerleştirme Çalışma Grubu Ana Çözüm Ortağı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından sonuçlandırmasını ve deprem toplanma alanlarının nitelikli hale gerilerek alt yapı çalışmaları ile güçlendirilmesini talep ediyor ve sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz” şeklinde konuştu.

Osmangazi Kent Konseyi’nin deprem konulu basın açıklaması etkinliğine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, “Osmangazi ve Bursa’da acilen yenilenmesi gereken bir yapı stoku var, hiç vakit geçirmeden harekete geçmek gerekiyor. Hem seçim öncesi hem de seçildiğimiz ilk günden itibaren kentsel dönüşüm ve deprem birinci önceliğimiz oldu” dedi.