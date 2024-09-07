Kayseri Melikgazi Belediyesi, hayırsever iş birliği ile hayata geçireceği “Melikgazi Belediyesi Fatma Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi” yapım çalışmalarında sona geldi. Şirintepe Mahallesi’nde hizmet verecek olan aile sağlığı merkezi, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların kendi mahallelerinde, yürüyüş mesafesinde, kolay ve hızlı bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanabilmeleri için, ilçenin birçok mahallesinde butik aile sağlığı merkezlerini hayata geçiren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapım aşamasında sona gelinen Melikgazi Belediyesi Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi’nin yakında açılışının yapılacağını belirterek,: "Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın kolay ve konforlu bir şekilde sağlık hizmeti almaları için ilçemize 5 yıl içerisinde 15 aile sağlığı merkezi kazandırmıştık. Şimdi bu rekorumuzu katlayarak sayımızı artırıyoruz. Şirintepe Mahallemizde hayata geçireceğimiz Melikgazi Belediyesi Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi'miz,hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Hayırsever Çataloğlu Ailesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.