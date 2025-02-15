Ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan ve 4 maçın 3’ünü kazanarak küme düşme hattının üzerine çıkan Kafkasspor’da moraller yerinde.

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın talebeleri bu kez Play-Off mücadelesi veren Fatsa Belediye karşısında sürpriz yaparak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Forvet oyuncusu Batuhan Doğukıran’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklanırken, sakatlığı devam eden Emir Özbilen’in durumunun ise maç saati belli olacağı öğrenildi. Kafkasspor’da forvet hattında Yusuf Akdemir’in oynatılması bekleniyor.

KAFKASSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Lige kötü bir başlangıç yapan Kafkasspor, 19 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergilemişti. Topladığı 20 puanla grupta 12. sırada yer alan ekip, küme düşme hattına sadece 3 puan uzaklıkta bulunuyor.

İnegöl temsilcisi deplasman maçlarında ise beklenilen performansın çok gerisinde kaldı. Şu ana kadar rakip sahalarda 9 maça çıkan ekip, bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabildi. 2 maçtan beraberlik çıkan Kafkasspor, 6 maçı ise kaybetti.

FATSA BELEDİYE NASIL BİR EKİP?

3. Lig 2. grupta şu ana kadar oynanan 19 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Karadeniz temsilcisi topladığı 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Son 3 maçını kazanarak moral bulan ekip, ligde 25 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Fatsa Belediye kendi sahasında şu ana kadar oynadığı 10 maçın 4’ünü kazanırken 2’de beraberlik aldı. Kendi sahasında 4 maçı kaybeden ekip, Kafkasspor’u yenerek galibiyet serisini de yine 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Fatsa Belediyesi’nde 8 gol atan Hasan Çavdar takımın en etkili silahı olarak göze çarpıyor.

FATSA BELEDİYE-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Nesine 3. Lig 2. Grup 20. Hafta mücadelesinde Fatsa Belediye-İnegöl Kafkasspor arasında ki karşılaşma 16 Şubat Pazar günü saat 14.00’de Fatsa İlçe Stadyumunda oynanacak.

Maçı ev sahibi ekibinin kazanması durumunda play-off şansı yükselecek, konuk ekip İnegöl Kafkasspor’un kazanması halinde ise küme düşme hattından daha fazla uzaklaşarak rahat bir nefes alacak.