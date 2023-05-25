Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada ağır şekilde yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde saat 15.00’de gerçekleşti. İddiaya göre, yaşlı bir kadın yolun karşısına geçmek için biraz bekledi. Duran hafriyat kamyonunun kendisini gördüğünü ve yol verdiğini düşünen yaşlı kadın, elini kaldırdıktan sonra karşıya geçmek için hamle yaptı. Ancak hafriyat kamyonu ise bir anda hareketlenince talihsiz kadın aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşları çığlıkları üzerine ve bir şeye çarptığı düşünen şoför bir anda durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Şoförün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadının, bir süre bekledikten sonra hafriyat kamyonu şoförünün kendisine yol verdiğiniz zannederek karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Elini kaldıran kadının bir süre sonra hareketlendiği ve feci kazanın meydana geldiği güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.