İznik-Adapazarı yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza, 54 AIP 018 plakalı otomobilin sürücüsü Alaattin Gür'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Gür'ün aracı, çarpışmanın ardından bir tır tarafından sürüklenerek, seyir halindeki başka bir tır ile arasında sıkıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Alaattin Gür'ün araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer sıkışan yaralı sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.