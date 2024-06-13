Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 03.00 sularında meydana geldi. Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında gerçöekleşen kazada hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü O.Y. hayatını kaybederken araçta yanında bulunan E. A. ve diğer sürücü R.K. ile yanındaki E.D. yaralandı. İhbar üzerine ise olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden O.Y.'nin Ak Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.