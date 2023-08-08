Bursa'nın Karacabey ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Park halindeki bir tıra çarpan otomobilde bulunan aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti. Orhan, eşi Serpil ve kızları Ceyda Çalışkan için bugün Osmangazi ilçesinin Zafer Mahallesi'nde bulunan Zafer Camisi'nde duygusal bir tören düzenlendi. Cenaze törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ceyda Çalışkan'ın Yeniceabat Anadolu Lisesi'nden arkadaşları, aile yakınları ve birçok kişi katıldı. Törenin ardından cenazeler, Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaralanan ailenin oğlu Ramazan Batın Çalışkan ve Ceyda Çalışkan'ın sınıf arkadaşı Zümral Şengün'ün tedavisi ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.

Dün sabah Bursa-İzmir kara yolunda yaşanan olayda, Bursa istikametine seyreden Orhan Çalışkan (46) tarafından kullanılan 16 KPD 36 plakalı otomobil, Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde park halinde bulunan 35 BDJ 710 plakalı bir tıra çarptı. Kazada, Orhan ve Serpil Çalışkan (40) çifti ile kızları Ceyda Çalışkan (16) ve Ceyda Vatansever (16) adlı sınıf arkadaşı hayatını kaybetti. Ayrıca çiftin oğulları Ramazan Batın Çalışkan (14) ile Ceyda Çalışkan'ın diğer sınıf arkadaşı Zümral Şengül (17) ise yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Ceyda Vatansever'in cenazesi ise dün Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Akyıldız Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.