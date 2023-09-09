Olay, Şanlıurfa'nın Akpıyar Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Felçli bir kişi, yatağını kirlettiği iddiasıyla yakını bir erkek tarafından hakaretlere maruz bırakıldıktan sonra, yüzüne tokat atıldı ve ayağından çekilerek balkondan içeriye taşındı. Bu üzücü anlar, çevrede bulunan insanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, şiddet uygulayan kişi, kimliği açıklanmayan bir şekilde polis tarafından gözaltına alındı.

Felçli hasta ise koruma altına alındı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ilgilenilen bir kuruma yerleştirildi. Konuyla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"08.09.2023 tarihinde Karaköprü ilçemizde bir vatandaşımıza kötü muamelede bulunulduğu sosyal medyada yer alması üzerine, Emniyet ekiplerimiz tarafından titiz bir çalışma yürütülmüş ve şüpheli kişi tespit edilerek gözaltına alınmış ve adli işlem başlatılmıştır. Mağdur olan vatandaşımız ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından koruma altına alınmıştır. Valiliğimiz, konuyu hassasiyetle takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."