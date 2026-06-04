İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran’ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki hüküm açıklandı.

Mahkeme, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesindeki S SPORT + platformunda yayınlanan karşılaşmalarda yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin dosyada Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran’ı suçlu buldu.

Sadettin Saran ile Alan Kenan Saran, “kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek” suçundan 2 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca iki sanık hakkında 562 bin 500’er lira adli para cezasına hükmetti.

Dosyada yargılanan diğer sanıklar Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal’ın ise aynı suçtan beraatine karar verildi.