Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, sarı-lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ile son sözleşmesine imza atan Erdem için Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulunun katılımıyla tören düzenlendi. Eda Erdem ile bugün attıkları imzanın bir veda olmadığını vurgulayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'Bugün burada bir aidiyetin sadakatin veya yıllara yayılan bir emeğin imzasına tanıklık ediyoruz. Sevgili Eda bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı; sahada duruşuyla, soyunma odasındaki liderliğiyle her zorlu anda sorumluluğu alan ilk kişi olarak bu karakteri inşa etti. Fenerbahçe formasının ağırlığının ne demek olduğunu kazanırken, kaybederken nasıl dik durulacağını hepimize gösterdi. Asıl hikayesi vazgeçmediği anlarda, sessizce omuzladığı yüklerde, ben buradayım dediği her zor günde yazıldı. Bugün atılan bu imza bir veda değildir. Bu imza bu armaya adanmış yılların, emeğin, inancın ve bağlılığın kulüp tarihine kazınmasıdır. Eda sadece Fenerbahçe'yi temsil etmedi, Fenerbahçe'yi yaşadı. Sen bu camianın gururusun. İyi ki bu arma için yürüdün, iyi ki bu formayı taşıdın, iyi ki Fenerbahçe'nin Eda Erdem'i oldun. Bu imza bir son değil, bu imza sarı-lacivertli bir ömrün sonsuzluğa bırakılan bir izi. Bu imza aynı zamanda bir yolun devamıdır. Eda Erdem bu forma ile 2 yıl daha sahada kalacak. Mücadele etmeye, liderlik etmeye, yeni hikayeler, yeni zaferle yazmaya devam edecek. Önümüzdeki hala yaşanacak zaferler var. Bu 2 yıllık sözleşmenin ardından sarı-lacivertli forma altında 20. yılını tamamlayacak. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Aynı inanç ve sorumlulukla hizmetlerine devam edecek' ifadelerini kullandı.

Eda Erdem: 'İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim'

2008 yılında kulübün kapısından girdiği günü dün gibi hatırladığını dile getirerek sözlerine başlayan Eda Erdem ise, 'O gün giydiğim forma benim ailem oldu. Hayalleri olan genç bir sporcuydum. Fenerbahçe formasını giymek için verdiğim mücadele hayatımın ve kariyerimin en büyük sınavıydı. Bu formayı 20. yılda taşımama izin verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu güven ve inanç benim için her zaman değerli oldu. Bu hikaye hiçbir zaman tek kişilik değildi. Sahada attığım her adımda arkamda olduğunuzu bilmek benim en büyük gücüm. Bu yılı birlikte taçlandıracağımız çok özel bir dönem var. Son ana kadar aynı inançla mücadele edeceğime dair söz veriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim' şeklinde konuştu.

'Heykelimin açılış günü benim için en unutulmaz gün diyebilirim'

Sarı-lacivertli formayla kariyerinde çok fazla başarı elde ettiklerini belirten tecrübeli milli voleybolcu, 'Çok fazla gurur duyduğum başarı var. Heykelimin açılış günü benim için en unutulmaz gün diyebilirim. Her gün önünden geçtiğimde gurur ve mutlulukla kendime bakıyorum. Bir gün benim Fenerbahçe kariyerim bitecek ama heykelim orada kalacak. Bir kız çocuğu benim kim olduğunu öğrendiğinde yaşayacağım mutluluk inanılmaz bence' dedi.

'Kız çocuklarına güzel bir rol model olmak benim için paha biçilemez'

20 seneyi takıma en iyi şekilde hizmet ederek tamamlamayı amaçladığını söyleyen sarı-lacivertlilerin kaptanı, 'Birçok insana ilham oluyorum. Gençlerimize rol model oluyorum. Aynı heyecanı, hırsı sahada devam ettirmek istiyorum. Kız çocuklarına güzel bir rol model olmak benim için paha biçilemez. Her zaman bulunduğum konumun ve yaptığım için bilinciyle hareket ediyorum. Öncelikle andan ve oynadığınız oyundan zevk alın. Ne için oynadıklarını asla unutmasınlar, kendilerine her zaman bir hedef belirlesinler. Belki bir sefer değil birkaç sefer deneyecekler ama günün sonunda o hedefe ulaşacaklar' diye konuştu.

'Milli takım olarak iddialı bir ekibiz'

Olimpiyat madalyasının her sporcunun olduğu gibi kendisinin de hayali olduğunu ancak artık daha kısa vadeli planlar yaptığını aktaran Erdem, 'Ben artık kısa süreli planlar yapıyorum. Şu anki hedefim kulübümde sezonu sakatlıksız ve tüm kupaları kazanarak bitirmek. Milli takım olarak iddialı bir ekibiz. Ben olsam da olmasam da bu takım kürsüde olacak' değerlendirmesinde bulundu.

'Fenerbahçe bana ne zaman 'Eda sana şu konuda ihtiyacımız var' derse, ben her zaman hazırım'

Eda Erdem, sporculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Fenerbahçe'den başka bir görev için teklif gelmesi durumunda her zaman hazır olduğunu da dile getirerek, 'Fenerbahçe benim ailem. Hayatımda her zaman olacak. Fenerbahçe bana ne zaman 'Eda sana şu konuda ihtiyacımız var' derse ben her zaman hazırım' cümlelerine yer verdi.