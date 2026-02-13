

Pazar günü tüm İnegöl halkını maça davet eden Eren, “İnegöl Kafkasspor olarak Pazar günü sahamızda Silivrispor ile çok önemli bir maça çıkıyoruz. Liderliğimizi sürdürmek adına kritik bir karşılaşma olacak. Mütevazı bir kadroyla, büyük bir inanç ve emekle mücadele ediyoruz. Sahada savaşan mücadele gücü üst düzey bir takım var ve bu mücadeleyi her hafta daha da yukarı taşımak istiyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz İnegöl’ün desteği. Tüm İnegöl halkını Pazar günü tribündeki yerini almaya davet ediyoruz. Ailenizle, çocuklarınızla gelin; 90 dakika boyunca takımımıza destek olalım. Tribün gücüyle bu önemli virajı birlikte aşalım” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN