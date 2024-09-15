22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tadic, pasını sol kanatta bulunan Saint-Maximin’e aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında pası alan Saint-Maximin, topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

24. dakikada Da Costa’nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

35. dakikada Saint-Maximin ceza sahası içinde rakibini geçerek son çizgiden pasını aktardıktan sonra savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Tadic, kalenin ortasına yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

40. dakika Winck sağ kanattan son çizgiye inerek topu ceza sahası içine ortaladı. Burada pozisyonu takip eden Brekalo, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarı attı.

64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dzeko, ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe açılan topa Çağlar Söyüncü çizgi üzerinde vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya gitti.

89. dakikada Fall’ın sağ kanattan ortasında Yusuf Akçiçek’in kafayla uzaklaştırdığı top arka direkte Ben Ouanes’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az fakla dışarı çıktı.



Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Gainniotis, Winck (Espinoza dk. 80), Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Sadiku (Aytaç Kara dk. 46), Gökhan Gül (Cafu dk. 80), Fall, Hajradinovic (Barak dk. 66), Brekalo, Da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Erdem Çetinkaya, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Yusuf Akçiçek dk. 81), Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 87), İsmail Yüksek, Tadic (Amrabat dk. 81), Szymanski, Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 63), En-Nesyri (Dzeko dk. 63)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Saint-Maximin (dk. 22), Tadic (dk. 39 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fall, Opoku, Winck (Kasımpaşa), Oosterwolde (Fenerbahçe)



