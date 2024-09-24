Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yedinci hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor’a karşı oynadığı mücadeleyi 107-66 gibi farklı bir skorla kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski basketbolcu Asım Pars anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın ilk yarısında üstün bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, devreyi 51-34 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, 41 sayılık farkla maçı tamamladı.

Ev sahibi ekipte Wade Baldwin 16 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Boban Marjanovic 15 ve Melih Mahmutoğlu 14 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı. Bu hazırlık maçıyla birlikte Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde formunu test etmeye devam ederken, takımdaki uyum ve performans dikkat çekti.