Türkiye Kupası'nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

B Grubu’nun 1. haftasında Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa ile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Kadir Sağlam’ın düdük çaldığı mücadelede Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, U19 takımıyla sahaya çıkan rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Konuk ekip mücadeleye etkili başladı. 2. dakikada fileleri havalandıran En-Nesyri, Fenerbahçe'yi Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçirdi.

Yusuf Akçiçek 27. dakikada kaydettiği golle sarı-lacivertlileri rahatlattı.

Bartuğ Elmaz 45+1. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında farkı 3'e çıkardı. Soyunma odasına da 3-0'lık skorla gidildi.

Konuk ekip maçın ikinci yarısında da skor ve oyun üstünlüğünü korudu. Mücadelede başka gol olmazken Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe grubun ilk maçları sonrasında 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, 0 puanda kalan Kasımpaşa beşinci sırada yer aldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK'yi ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.