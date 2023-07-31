Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor! Motorine yönelik devasa bir zam haberi duyuruldu. Benzin fiyatlarındaki peş peşe gelen zamların ardından, motorine de 1 lira 45 kuruşluk bir artış yaşanmıştı. Ancak, şimdi de Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrasında 1 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam bekleniyor.

Araç sahipleri, artan fiyatlar karşısında endişe içerisinde düşünüyorlar. 31 Temmuz itibarıyla İstanbul'da benzin fiyatı 36,05 TL iken, Ankara'da 36,53 TL ve İzmir'de 36,63 TL olarak belirlendi. Aynı tarihte motorin fiyatları da İstanbul'da 35,30 TL, Ankara'da 35,78 TL ve İzmir'de 35,95 TL şeklindeydi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF (Cost, Insurance, and Freight) Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belirleniyor.