Süper Lig’de Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya 3 puanla girdi.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko’dan geldi. Oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün de sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 10’a yükseltti.

Haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda başlayan Kanarya, milli araya 3 puanla ve moralle girdi.

Ligdeki 4 mücadelede kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu süreçte 3’ünde kalesini gole kapattı.