İnegöl Belediyesi, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin sınav süreçlerini olumsuz etkileyecek her türlü unsurun önüne geçmek amacıyla kapsamlı tedbirler aldı.

PARKLANMA VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÖNLEMEK İÇİN KÜLTÜRPARK KAPILARI TRAFİĞE AÇILIYOR

Sınav merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu okullar bölgesinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve öğrencilerini bekleyen aileler için uygun parklanma alanları oluşturmak amacıyla Hikmet Şahin Kültür Parkı sınav günlerinde trafiğe açılacak. Zabıta Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek uygulama kapsamında, parkın okullar bölgesine bakan giriş ve çıkışlarına ilave olarak Nikah Dairesi arkasındaki kapı, lunapark giriş kapısı ve Gazi Yaşam Kent kapısı da araç giriş ve çıkışlarına açılarak ulaşımın daha sağlıklı şekilde sağlanması hedefleniyor.

SINAV MERKEZLERİ ÇEVRESİNDE TEDBİRLER ALINDI

Öte yandan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından sınavların yapılacağı okul çevrelerinde faaliyet gösteren inşaat firmalarına yönelik tebligatlar gerçekleştirildi. Öğrencilerin dikkatini dağıtacak ve sınav sürecini olumsuz etkileyecek her türlü gürültünün önüne geçilmesi amacıyla sınav saatleri boyunca inşaat faaliyetlerinin durdurulması istendi. Zabıta ekipleri, sınav günlerinde okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirerek hem trafik düzenlemelerinin uygulanmasını hem de gürültüye neden olabilecek faaliyetlerin engellenmesini sağlayacak. Öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıyan YKS sürecinde tüm vatandaşların da hassasiyet göstermesi istendi.