FİNALDE NEFES KESEN MAÇ

Final karşılaşmasında Gazi Mahallesi ile Bursa Orhangazi FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Bursa Orhangazi 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın son anları ise büyük heyecana sahne oldu. Gazi Mahallesi, 90+9. dakikada bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi ve mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca şampiyonu seri penaltı atışları belirledi.

PENALTILARLA GELEN ŞAMPİYONLUK

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Bursa Orhangazi FK, 2025-2026 sezonu U18 Türkiye Şampiyonu oldu. İstanbul Gazi Mahallesi ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.