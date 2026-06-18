İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde eğitim gören 10-12 yaş grubu drama kursu öğrencileri, yıl sonu etkinliği kapsamında hazırladıkları çocuk tiyatrosu gösterisini sahneledi. Çarşamba günü Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde iki seans halinde gerçekleştirilen gösteriler, yoğun ilgi gördü. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliği; İshakpaşa İlkokulu, Kosova Koleji ve Kocatepe İlkokulu öğrencilerinin yanı sıra kursiyerlerin aileleri de takip etti. Salonu dolduran izleyiciler, öğrencilerin sahnedeki performanslarını ilgiyle izledi.

Eğitmen Volkan Derman tarafından yıl boyunca drama eğitimi alan öğrenciler, sahnede hem edindikleri bilgi ve deneyimleri hem de sanatsal yeteneklerini ortaya koydu. Özgüvenleri, sahne hakimiyetleri ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken küçük sanatçılar, izleyicilerden büyük alkış aldı. İnegöl Belediyesi’nin çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sürdürdüğü eğitim çalışmalarının önemli bir çıktısı olan yıl sonu gösterisi, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.