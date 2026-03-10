UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun son 16 turu ilk maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Arne Slot’un çalıştırdığı İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano’nun düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

1' Maç başladı.

7' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı korneri Victor Osimhen altı pas içerisine çevirdi. Lemina, Liverpool'lu futbolcuların arasından kafa vuruşunu yaptı ve temsilcimizi öne geçirdi.

7’ Goool… Galatasaray 1-0 Liverpool (Lemina)

Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Liverpool