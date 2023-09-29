Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sahasında oynayacağı Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanı Başakşehir maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon ile tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.