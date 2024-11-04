İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 kişiden aralarında Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’nın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Fenerbahçeli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği’nin (GFB) lideri Cem Gölbaşı ve 6 kişinin sosyal medyada paylaştıkları video üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda 7 kişiyi ‘gasp’, ‘yağma’, ‘eziyet etme’, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından gözaltına almıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden savcılık ifadelerinin ardından Cem Gölbaşı, İ.A., S.Ş, Ş.B. ve U.Ö. tutuklanma talebiyle, şüpheli H.M.Ş. ve Y.A. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ.A., S.Ş., Ş.B. ve U.Ö., "birden fazla kişi ile iş yerinden yağma", "eziyet etme", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Şüpheli H.M.Ş. ve Y.A. hakkında ise "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.