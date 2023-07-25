Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda yarın sahasında karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular hız ve reflekse dayalı oyun oynarken, eğlenceli anlar ortaya çıktı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında Zimbru maçının taktiksel çalışması yapıldı. Yeni transferlerden Rodrigo Becao idmanın tamamında yer alırken, UEFA listesinden 2 oyuncunun değişebileceği öğrenildi.