Fenerbahçe, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Finali maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma, koordinasyon hareketlerinin devamında çabukluk ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertiler, hazırlıklarına 8 Haziran Perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.