Fenerbahçe, 18 Nisan Perşembe akşamı sahasında Olympiakos ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Teknik Direktör İsmail Kartal ve bir oyuncu, yarın saat 17.00’de Ülker Stadyumu’nda basın mensuplarının karşısına geçecek ve soruları yanıtlayacak. Ardından saat 20.00’da Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşmanın son antrenmanı yapılacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.