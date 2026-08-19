Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde 21-22-23 Ağustos tarihlerinde Kurtdere Er Meydanı'nda düzenlenecek olan güreşlerde bin 569 pehlivan ve 73 başpehlivan olmak üzere toplamda bin 642 yiğit güreşçi dualı çayırda kol bağlayacak. Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın adının yaşatıldığı güreşlerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçiler er meydanına çıkacak.

'Ata sporumuzun asırlık geleneğini yaşatıyoruz'

Ata sporu yağlı güreşleri gelecek kuşaklara aktarmak için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, 'Cihan pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın emaneti, ata sporumuzun asırlık geleneği Balıkesir'imizde yaşamaya devam ediyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın hatırasını yaşattığımız 66. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yiğitlerimiz er meydanında kol bağlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 21-22-23 Ağustos'ta Kurtdere Er Meydanı'nda bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Türk güreş geleneğine kalıcı eser

Balıkesir'in önemli değerlerinden, Türk güreşinin efsane isimlerinden Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın Karesi ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesi'ndeki evi, 2025 yılında başlatılan ve yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından Anı Evi olarak düzenlendi. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Anı Evi'nin açılışı 21 Ağustos Cuma günü saat 13.45'te gerçekleştirilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Volkan Ali Bozdemir tarafından hazırlanan 'Balıkesir'in Yağlı Güreş Geleneği: Kurtdereli Mehmet Pehlivan ve Balıkesirli Başpehlivanlar' kitabı, şehrin köklü yağlı güreş geleneğini ve Balıkesirli yiğit güreşçilerin adını gelecek nesillere aktaran önemli bir eser olarak öne çıkıyor. Şehrin yağlı güreş tarihindeki önemini ortaya koyan eserde Balıkesir'in güreş tarihi ve kentin yetiştirdiği tüm pehlivanlar detaylı olarak anlatılıyor.

Yiğitler dualı çayırda ter dökecek

Güreşlerin ilk gününde minik-1 boydan, küçük orta boya kadar çeşitli boylarda müsabakalar yapılacak. 12.30'da Anıt Mezar Ziyareti'nin ardından Mevlid-i Şerif okutulacak. Anı Evi açılışı sonrasında saat 14.00'te Büyük Orta 1. Tur Güreşleri, Başaltı 1. Tur Güreşleri gerçekleştirilecek. Programın devamında Başpehlivanlık 1. Tur müsabakaları yapılacak. 66. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri kortej yürüyüşü Şeyh Lütfullah Camii önünden başlayıp sırasıyla; Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi güzergâhından sonra Kurtdereli Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle sona erecek. Kurtdere Er Meydanı'nda güreşlerin ikinci günü saat 09.00'dan itibaren Büyük Orta, Başaltı ve Başpehlivanlık müsabakaları gerçekleştirilecek. 23 Ağustos'ta güreşlerin son günü 09.00'dan itibaren başlayan güreş heyecanı Büyük Orta ve Başaltı güreşlerinin ardından Başpehlivanlık çeyrek final, yarı final, final ve ödül töreniyle sona erecek.