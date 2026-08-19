Manisa Basket'in yarışma haklarını devralarak Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki mücadelesini Kocaeli'de 'Körfez Basket' adıyla sürdürecek olan kulüp, basın lansmanı düzenledi. Kulüp başkanlığını otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Hacı Yılmaz'ın yaptığı Körfez Basket, 2026-2027 sezonu hedefleri, planlamaları, organizasyon yapısı, vizyonu ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Kocaeli'nde bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına kulüp başkanı Hacı Yılmaz, başkan vekili Yakup Ekşi, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Ali Paslı ve Emre Mısırlı, yönetim kurulu danışmanı Cemil Aladağ, genel menajer Cihad Şahin, başantrenör Serhan Kavut ile yeni transferlerden Matt Mitchell ve Emre Ekşioğlu katıldı. Yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncuların yer aldığı toplantıda, Kocaelili sporseverlerden yeni sezonda takıma destek olmaları istendi.

Hacı Yılmaz: 'Kocaeli seyircisi coşkulu, bilinçli ve eğitimli'

Körfez Basket'in yanı sıra şirketleri MCT Tech aracılığıyla Galatasaray'a da isim sponsorluğu desteği veren Hacı Yılmaz, Kocaeli'de gerçekleştirdikleri basketbol yatırımlarının nedenlerini ve hedeflerini açıkladı. Konumu ve spora olan ilgisi nedeniyle Kocaeli'yi tercih ettiklerini belirten Yılmaz, 'Kocaeli'de yeni bir sportif alanda şirket kurduk. Hedefimiz; Kocaeli'yi en iyi şekilde temsil etmek. Kocaeli, İstanbul ve Anadolu arasında çok önemli bir köprü. Süper Lig'de futbol takımımız var. Ama buradaki eksikliği gördük. Körfez Basketbol olarak oyunumuzla, emeğimizle, yatırımlarla, gençlere vereceğimiz destekle gereken çalışmaları yapacağız. Altını çizmek isterim ki; bu şehirden bir şeyler almaya değil, bu şehre değer katmaya geldik. Kocaeli seyircisi gerçekten coşkulu, bilinçli ve eğitimli. Biz de bu sanayi ve eğitim şehrinde birlikte olmaya karar verdik' ifadelerini kullandı.

'Basketbolda ciddi açık vardı, onu görerek geldik'

Hedeflerinin sadece parkede başarılı sonuçlar elde etmek olmadığını vurgulayan Hacı Yılmaz, 'İyi bir takım oluşturmak da değil. Amacımız; şehrin değerleriyle bütünleşen, gençlere ilham veren, sürdürülebilir ve süreklilik içeren güçlü bir spor aktivitesinde beraber olmak. Önümüzde uzun yol var. Büyük hedefleri birlikte başaracağız. Hedef; gençlere kadar gitmek. Bu yolculuğun en önemli parçası olarak Kocaeli halkına çok inanıyoruz. Şehrimizle aynı heyecanı paylaşmak ve bunu da beraberce yaşamak istiyoruz. Spor alanında uzun zamandır basketbol tarafında burada ciddi açık vardı. Bunu görerek buraya geldik. İyi bir takım kurduk. U20 milli takımımızın başantrenörü ve menajeri bizimle birlikte. Güzel ve yetenekli oyuncularımız var. Bizim de hedefimiz ileriye dönük olarak gençleri yetiştirmek, spor okulları ve alt yapılarla bunu geliştirmek istiyoruz. Doğru bir teknik yapılanma içindeyiz. Sıfırdan bir kulüp durumundayız. Yeni bir şirketle buradayız. Tesislerimizde süreç içinde Kocaeli'de sizlerle birlikte olacağız. Başarılı bir takım da olsa seyircisi ve destekçisi olmazsa emek boşa gider. Eğitimli bir Kocaeli'nin vereceği desteğe inanıyoruz. Saygıdeğer iş adamlarımız da var burada, kendileri de bize destek sağlıyor' diye konuştu.

'Manisa'daki oluşumla hiçbir bağlantımız yok'

Manisa Basket ile herhangi bir organik veya inorganik bağlantılarının bulunmadığını dile getiren Hacı Yılmaz, 'Hedefimiz büyük olduğu için Kocaeli'ye geldik. Bu potansiyeli, bu geçmişi, bu özlemi, bu tadı, bu başarıyı yakalamak için geldik. Başarı olduktan sonra huzur ve mutluluk olur. Hedefimiz bu. Desteğini aldığımız güzel Kocaeli insanlarıyla birlikte tüm Kocaeli'ye hizmet için buradayız. Kocaeli'nin büyüklüğünü bildiğimiz için buraya yakışır takımla geldik' cümlelerine yer verdi.

Başantrenör Serhan Kavut: 'Her çocuğa dokunmak istiyoruz'

Kocaeli'nin basketbol kültürüne sahip bir şehir olduğuna dikkat çeken Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, 'Çocukluğumdan Nasaş zamanlarını hatırlıyorum. Süper Lig'de bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Körfez Basketbol olarak Kocaeli takımıyız. Kocaeli'yi temsil edeceğiz. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden takım oluşturacağız. Kocaeli şehrinin ve taraftarının desteği önemli. Dün salonda antrenmanlara da başladık. O salonda dolu tribünler rakiplere bayağı problem oluşturacaktır. Salonun yeri çok güzel, şehir merkezinde. Ligimiz çok zorlu. Avrupa'da oynayacağımız Şampiyonlar Ligi de çok zorlu. İdmanlarımız ve maçlarımız şeffaf şekilde devam edecek. Alt yapı tarafında da ciddi projeler var. Biraz zamana ihtiyaç var. Alt yapı çok önemli. Daha önceki çalıştığım takımlarda da genç oyunculara çok destek verdim. Kocaeli'deki her çocuğa dokunmak istiyoruz. Üst yapı ve alt yapıyı aynı zamanda devam ettirmek istiyoruz. Cuma ve cumartesi hazırlık maçlarımız başlıyor. 26'sında Çayırova ile orada maçımız var. 29'unda Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Ardından Bandırma turnuvamız var. Sonra da 15 Eylül'de Avrupa Şampiyonlar Ligi eleme maçımız var. Yeni bir şehirdeyiz, yeni bir heyecandayız. Gerçekten desteğe ihtiyacımız var' dedi.

Cihad Şahin: 'Önceliğimiz alt yapıdan oyuncu yetiştirmek olmalı'

Körfez Basketbol olarak sürdürülebilir bir yapı oluşturacaklarını ve altyapıya büyük önem vereceklerini söyleyen Kulüp Genel Menajeri Cihad Şahin, 'Buradaki potansiyeli doğru kullanmak adına iyi bir yapılanmayla geliyoruz. Tabii ki zamana ihtiyacımız var ama Türk sporcu için önceliğimiz alt yapıdan buralara oyuncu yetiştirmek olmalı. Bu konuda hızlı adımlar atacağız. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Yeni bir oluşum, yeni bir heyecan. Dinamik bir oluşumuz. Burada okullarla, üniversiteyle, basketbolu sevdirebileceğimiz her kurumla işbirliği yapmak istiyoruz' şeklinde konuştu. Alt yapı oyuncu seçimleriyle ilgili soruya ise Şahin, 'Kocaeli çocuklarıyla kurmak istiyoruz. Amacımız zaten bu şehre hizmet etmek. Ama tabii ki de dışardan transferlerimiz de olacak. Onun yapılanmasına önümüzdeki hafta başlıyoruz. 14-16-18 yaş ve gelişim ligi takımlarımız olacak. Bilgilendirmelerini sosyal medyadan yapacağız' değerlendirmesinde bulundu.

26 Eylül'de başlayacak 2026-2027 Erkek Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Körfez Basket, sezonun açılış maçında sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Kocaeli temsilcisi, Çayırova Belediyesi'nin ardından kentte Süper Lig'de mücadele eden ikinci basketbol takımı olacak.