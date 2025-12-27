İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında; FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, MOMO sahibi Hamdi Burak Beşer, menajer Müzeyyen Karakan, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan (Nuran Sultan), gece kulübü işletmecisi Uğur Can Peker, işletmeciler Semavi ve Ercan Siverek ile influencer’lar Yılmaz Burak Bozkurt ve Murat Can Şirin’in yanı sıra Yağmur Uçkun, Erdi Çetin, İhsan Aygün, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Atilla Aydın ve Işıl Işık tutuklandı.

DÖRT İLDE OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltındakiler dün, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Başsavcılığın soruşturmasında şüpheliler hakkında; “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” ve “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturmada adı geçen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

