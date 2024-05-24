SUBÜ Ferizli MYO Grafik Tasarım Programı öğrencileri 29 Mayıs’ta düzenlenecek sergi için Ferizli’nin kültürel ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı öğrencileri, düzenlenecek olan mobil fotoğrafçılık sergisi için çekimlerini tamamladı. Öğrenciler bu çerçevede Ferizli’de bulunan Seyifler Kalesi, Gölkent ve Çamlık Seyir Terası’nı ziyaret etti. Araç tahsisi ve ikramlarla sağladıkları katkılar için Ferizli Belediyesi’ne teşekkür eden Öğretim Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı Ersin Berk, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin sosyalleşmeleri ve uygulama beceri kazanmaları için önemine dikkat çekti. 29 Mayıs’ta gerçekleşecek fotoğraf sergisinde Ferizli’den de fotoğrafların yer alacağını ve okullarının yeni binasına yakışacak bir sergi düzenlemek için gayret sarf ettiklerini belirten Berk, tüm ilçe protokolünü ve sanatseverleri sergiye davet edeceklerini ifade etti.