Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Renkli Çoraplı Kuzgun" adlı çocuk oyunu izleyiciyle buluştu.

Gebze Kültür Merkezi’nde (GKM) sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Renkli dekoru ve kostümleriyle dikkati çeken oyunda, dostluk, yardımlaşma, paylaşma ve farklılıklara saygı gibi konular eğlenceli bir dille anlatıldı. Oyuncuların zaman zaman çocuklarla interaktif iletişim kurduğu etkinlikte, minik izleyiciler keyifli vakit geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tiyatro, sinema ve atölye çalışmalarının devam edeceği bildirildi.