Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli Kemalpaşa Mahallesi’nde 2 bin metrelik içme suyu hattını yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Ferizli Kemalpaşa Mahallesi’nde tamamladığı proje çerçevesinde bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet veren 2 bin metrelik hattı yeniledi. Ekonomik ömrünü tamamlayan hat arızalara ve su kayıplarına sebep olmaması için kısa sürede revize edildi. Yeni hat ile kaliteli içme suyu güvence altına alınırken aynı zamanda oluşabilecek arızalarında önüne geçildi.