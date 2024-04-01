Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Hatayspor maçında oynaması durumunda sarı-kırmızılılarla 500. resmi karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında evinde oynayacakları Hatayspor maçıyla birlikte bir kilometre taşını daha geride bırakacak. Uzun yıllardır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera, takımla yaşadığı birçok başarının yanında kişisel olarak da kulüp tarihinde önemli bir yere sahip bulunuyor. Geride kalan 13 sezonda birçok rekora imza atan 37 yaşındaki kaleci, Galatasaray ile bugüne kadar 499 resmi müsabakaya çıktı.

15 kupa ile en fazla kazanan yabancı oyuncu

2011 yılında İtalyan ekibi Lazio’dan transfer olan Fernando Muslera, Galatasaray ile birçok başarıya imza atarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Muslera, sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 6, TFF Süper Kupa’da 5 ve Türkiye Kupası’nda da 4 kez olmak üzere 15 kupa kazandı. 37 yaşındaki eldiven, bu başarısıyla Cimbom’da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

499 resmi maçta oynadı

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde bugüne kadar 499 resmi maçta görev aldı. Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig’de 401, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 53, Türkiye Kupası’nda 21, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 17 ve TFF Süper Kupa’da da 7 karşılaşmada forma giydi. Galatasaray ile en fazla resmi müsabakaya çıkan yabancı futbolcu unvanı da Muslera’da bulunuyor.

2012 yılında gol attı

Deneyimli kalecinin Galatasaray formasıyla golü de bulunuyor. Muslera, sarı-kırmızılılara geldiği 2011-2012 sezonunda Süper Lig’in son haftasındaki Manisaspor müsabakasında gol sevinci yaşadı. Deplasmanda 4-0 yendikleri maçın 83. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen başarılı eldiven, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

178 karşılaşmada kalesini gole kapadı

Fernando Muslera, Galatasaray ile oynadığı 499 mücadelede kalesinde 533 gol gördü. Muslera, bu süre zarfında 178 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Bu sezon sarı-kırmızılıların oynadığı 47 resmi maçın 43’ünde oynayan Uruguaylı kaleci, 44 gol yerken, 17 müsabakada da ağlarında gole izin vermedi.

Deneyimli kaleci, Galatasaray ile 100. resmi maçına 2013-2014 sezonun 16. haftasında 22 Aralık 2013 tarihindeki Trabzonspor karşısında çıktı. Fernando Muslera, 200. resmi müsabakasını ise 2015-2016 sezonunda Süper Lig’in 26. haftasında 13 Nisan 2016’da Fenerbahçe derbisinde oynadı. Muslera, 2018-2019 sezonunda Süper Lig’in 13. haftasında 13 Kasım 2018’deki Konyaspor mücadelesiyle 300. ve 2021-2022 sezonunda Süper Lig’in 8. haftasında 3 Ekim 2021’de yapılan Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla da Aslan’daki 400. resmi maçında sahada yer aldı.

Muslera bir rekor daha peşinde

Kaptan Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig’de 90 dakika oynadığı 32 müsabakanın 16’sında kalesini gole kapattı ve sarı-kırmızılılarda bu alanda rekor kırdı. Daha önce Süper Lig’de 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında Claudio Taffarel ve 2004-2005 sezonunda Faryd Mondragon 15’er maçta gol yememişti. Bu sezon ligde 14 müsabakada geçit vermeyen Muslera, geride kalan karşılaşmaların en az 3’ünde kalesini gole kapatarak kendi rekorunu geçebilir.