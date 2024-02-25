Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, geçen hafta oynadıkları Konyaspor maçındaki 11’i İstanbulspor karşılaşmasında da sahaya sürdü.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor’a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, İstanbulspor karşısında da geçen haftanın 11’ini bozmadı.
Beşiktaş, İstanbulspor karşısına şu 11 ile çıktı:
“Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy”
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov ve Jackson Muleka ise yedek kulübesinde yer aldı.