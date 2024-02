İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri İnegöl'ün Yunus Emre mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, İnegöl Cumhuriyet savcılığı talimatıyla eve operasyon düzenlediler.

HER YERDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda şüpheliler Zafer A. (38) ile sevgilisi Sema B.(33), yakalanarak gözaltına alındı.Evin her yeri didik edildi. Yapılan aramada evin her odasında satışa hazır 1 kilogram metanfetamin uyuşturucu maddesi, bir miktar uyuşturucu hap, ruhsatsız silah, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 50 Bin TL ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıstan Zafer A. Tutuklanırken, Sema B. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhabir: MURAT AVCI