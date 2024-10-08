Bölgesel Amatör Ligi’nde sezonun ilk karşılaşmasında Fethiye İdman Yurdu İznik Spor’u 1-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

Bölgesel amatör ligin iddialı takımı Fethiye idman yurdu sezona galabiyetle başladı. Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselerek sezona büyük bir umutla başlayan İznikspor, ilk maçında deplasmanda Fethiye İdman Yurdu’na 1-0 mağlup oldu. Veysel Karani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya sporseverler büyük ilgi gösterdi. Mücadelenin ilk yarısında Fethiye İdman Yurdu 38. Dakikada Mustafa Acun’un attığı şık golle karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

Başabaş geçen mücadelenin 78. dakikasında iznik sporlu Rabit Emin Yıldırım’ın kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Bu galibiyet ile Fethiye İdman Yurdu sezona önemli bir galibiyet alarak başlarken haftayı 3 puan ile kayıpsız geçti.

Fethiye İdman Yurdu ikinci hafta deplasmanda Yeni Çanspor karşı karşıya gelecek.