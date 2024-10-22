Köy sakinleri bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Köyün hemen karşısındaki mahallede, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan oğullarının mezarını ziyaret eden İbrahim ve Çiğdem Sürücü çifti, "Oğlum, hain öldü" diyerek sevinçlerini dile getirdiler.

Fetullah Gülen'in doğduğu köyde sessizlik sürerken, özel harekat polisi oğulları Yakup Sürücü’yü 15 Temmuz gecesi kaybeden Sürücü ailesi, şehitlikte dua edip müjdeli haberi oğullarına ilettiler. Çiğdem Sürücü, "Oğlum, hain öldü. Bugün benim için en mutlu gün; çünkü dünyadan bir kafir eksildi" diyerek duygularını ifade etti. 9 yıldır oğlunun gözyaşlarının dinmediğini söyleyen Çiğdem Sürücü, "Onun kabri de taşlarla dolsun, cezasını bulsun" şeklinde konuştu. Bu ölüm haberinin kendileri için en büyük müjde olduğunu ve bu günün, sevinç günü olduğunu vurguladı.

İbrahim Sürücü de oğlunun mezarı başında kurban keseceğini belirterek, "Oğlum vatan için gitti ama vatan hala ayakta. Fetullah Gülen bu vatanı bölemeyecekti, çünkü bizim gücümüz Allah'tan geliyor" dedi. Gülen’in cehennemden çıkmayacağını söyleyen baba Sürücü, arkasından gelenlere de seslenerek, birlik ve beraberliği bozmayı bırakmaları gerektiğini vurguladı.