28 Ekim 2015 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “En çok aranan teröristler listesi” içerisinde, mavi kategoride yer alan FETÖ firarisi Emre Uslu, twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla eleştiri yağmuruna tutulan FETÖ firarisi Emre Uslu, fotoshopla hazırlanmış uçak bileti paylaşımıyla yine gündeme geldi.

“Biletimizi aldık geliyoruz” diye paylaşım yapan Emre Uslu, 15 Mayıs 2023’de Pensilvania’dan İstanbul’a havaalanına sabah 07.30 hareket edecek sahte uçak biletini paylaşınca kısa sürede binlerce vatandaşın eleştiri yağmuruna tutuldu.

Terörist oalarak aranan Uslu, FETÖ’ye karşı savaş açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düşmanlığı ile biliniyor.