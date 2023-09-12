Türkiye’nin en önemli söz ve müzik yazarlarının şarkılarından oluşan yeni albümünün Sezen Aksu imzalı ilk single çalışması “Zaten Yaz Üç Aydı”yı yayınlayan başarılı sanatçı Fettah Can’a sahnede sürpriz bir kutlama yapıldı.

Şarkının yayınlanmasından sonraki ilk konserini önceki gün Adana’da veren sanatçıya sahnedeyken hayranları tarafından sürpriz yapılarak pasta getirildi. Yeni şarkısı için yapılan kutlama karşısında duygulanan sanatçı, pasta kesildikten sonra yeni şarkısı “Zaten Yaz Üç Aydı”yı dinleyicileriyle beraber hep bir ağızdan seslendirdi.