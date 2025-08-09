Özel Adatıp Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirerek sağlık alanında hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Uzm. Dr. Taşkın Tuna Özkılıç, Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşında hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Taşkın Tuna Özkılıç’ın uzmanlık alanları arasında anestezi uygulamaları, yoğun bakım hizmetleri ve ağrı tedavileri yer alıyor. Özellikle ameliyat öncesi - sonrası ağrı yönetimi ve sedasyon uygulamalarında deneyimli olan Özkılıç’ın, ayrıca doğumda ağrı kontrolü ve girişimsel anestezi yöntemleri de ilgi alanları arasında bulunuyor.